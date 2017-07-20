На базе клинического центра специализированных видов медицинской помощи им. Е.М. Чучкалова в Ульяновской области будет построен новый лечебный корпус со стационарным отделением. Проект стоимостью 1,2 млрд рублей реализует ООО «Феникс-Менеджмент» в условиях государственно-частного партнерства.

Как передает 1ul.ru, медицинскую помощь жители области смогут получить бесплатно по полису ОМС. При поступлении больные будут распределяться на группы с цветовыми кодами: «зеленый коридор» предназначен для тех, кто может посещать кабинеты самостоятельно, «желтый коридор» предусматривает оказание срочной помощи. Пациенты в самом тяжелом состоянии попадают в «красный коридор».

Это первое в РФ государственно-частное партнерство в здравоохранении такого формата. Начало строительно-монтажных работ на площадке намечено на август-сентябрь. Сдать объект планируется к концу 2018 года, затем начнутся процедуры лицензирования, первых пациентов центр примет примерно к середине 2019 года.