Переданная ранее рядом СМИ информация о возбуждении уголовного дела в отношении членов руководства МЧС не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении пресс-службы сказано, что СУ ФСБ возбудило дело против замначальника одного из региональных управлений МЧС. Дело касается превышения должностных полномочий из-за нарушений по госзакупкам.

«Никто из сотрудников центрального аппарата МЧС в этом деле не фигурирует», — сообщили в МЧС «РИА Новости».

Ведомство представило следствию все необходимые документы, задержаний не производилось. МЧС отмечает, что пока преждевременно говорить о виновности подозреваемого, следствие продолжается. В ведомстве заявили, что МЧС всегда жестко реагирует на нарушения закона и не смотрит при этом на должности, звания и былые заслуги.