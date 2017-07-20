Украинская редакция «Вестей» написали открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о защите против давления со стороны правоохранительных органов.

Дело в том, что в минувшую пятницу в здании издания «Вести Украина» в центре Киева спецслужбы провели обыски и заблокировали работу редакции. Журналистов держали в офисе более 16 часов и проверяли их личные вещи.

В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители совершили более 180 обысков в здании ТРЦ «Гулливер», где находится много офисов, в том числе и редакция издания, и их действия никак не были связаны с работой журналистов.

При этом силовики чуть ли не парализовали работу «Вестей», пишет «РИА Новости». Кроме того, ситуацией заинтересовались Европарламент, Международная федерация журналистов, парламентская группа немецкого Бундестага, посольство США и стран ЕС на Украине.

«Считаем действия и акт преследования медиахолдинга «Вести Украина» грубым нарушением гражданских прав, свободы слова и попыткой заткнуть рот независимым СМИ на Украине. Требуем вмешаться в ситуацию и остановить беспрецедентное давление на наши медиаресурсы и журналистов редакции», –– говорится в письме.