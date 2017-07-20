Федерация водного поло России (ФВПР) опровергла информацию о том, что болельщика, которого не пустили на матч чемпионата мира из-за майки с символикой СССР, является представителем тренерского штаба национальной сборной.

Ранее СМИ сообщили, что венгерская полиция не пустила на стадион представителя тренерского штаба сборной России по водному полу из-за футболки с символикой Советского Союза. Правоохранители сослались на закон, согласно которому советские звезды в Венгрии приравниваются к фашистской символике.

В пресс-службе ФВПР рассказали агентству «Р-Спорт», что человека действительно не пустили на ватерпольную арену, однако он является рядовым болельщиком, а не членом тренерского штаба.

Более того, отметил собеседник агентства, в предыдущие дни он ходил на матчи в той же футболке и вопросов к нему у правоохранителей не возникало.

«Никаких проблем у российской делегации нет и не было, так как тренерский штаб и команда ходят в официальной экипировке сборной России», — подчеркнули в пресс-службе.