Разметку желтого цвета нанесут на участке дороги Р-21 в Мурманской области с 1460-го км до границы с Норвегией. Это будет сделано в качестве эксперимента, по аналогии с технологиями, применяемыми в Скандинавских странах.

Как объяснили ИА «Би-порт» в ФКУ Упрдор «Кола», в регионе некоторые участки этой трассы часто находятся под уплотненным снежным покровом, как и в странах Скандинавии. Белая разметка на фоне снега зимой почти не видна, особенно во время снегопада или тумана. Это ведет к увеличению ДТП и общему ухудшению безопасности дорожного движения.

Желтый же спектр лучше воспринимается водителями. Он отчетливее виден во время снегопада и сквозь уплотненные снежные слои на дороге. Кроме того, замечено, что желтая разделительная полоса лучше дисциплинирует водителей, сигнализируя им об опасности.

Агентство сообщает, что подобный эксперимент в скором времени будет проведен и на территории Карелии.