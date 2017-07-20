Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила о возвращении в ее рейтинг российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина, который в прошлом году лишился всех ранее завоеванных позиций на фоне скандала с употреблением запрещенных препаратов.

В сообщении пресс-службы WBO уточняется, что в настоящее время россиянин занимает в рейтинге организации восьмое место.

На первой строчке там обосновался Хьюи Фьюри — двоюродный брат известного британского боксера, экс-чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри. Второе место занято немецким борцом Кристианом Хаммером, а замыкает тройку лидеров представитель Болгарии Кубрат Пулев. Чемпионский пояс WBO находится у новозеландского боксера Джозефа Паркера.

Решение о возвращении Поветкина во Всемирную боксерскую организацию было принято после того, как 17 июля боксер доказал свою «чистоту» от запрещенных препаратов в рамках программы Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

Еще раньше Поветкин вернулся в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF), это произошло после его победы над украинцем Андреем Руденко в ходе поединка, состоявшегося в ночь на 2 июля. Матч на интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) длился 12 раундов и завершился выигрышем россиянина по очкам.

Напомним, в прошлом году поединки с участием Поветкина дважды отменялись из-за обнаружения в его допинг-пробах запрещенных веществ (в одном случае это был пресловутый мельдоний, в другом — остарин). После этого боксера исключили из рейтингов WBC и IBF.