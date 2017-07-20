Меморандум о взаимопонимании подписали после встречи с главой Якутии Егором Борисовым АО НК «Туймаада-Нефть» и Asian Oil & Gas Pte Ltd по проекту совместного промышленного освоения Западно-Анабарского участка.

Документ дает сторонам возможность совместного геологического изучения и промышленного освоения недр лицензионного участка. Кроме того, компании могут рассчитывать на организаторскую поддержку, обмен информацией. В соответствии с законодательством также возможно участие в совместных проектах, сообщает ИА SakhaNews.

Якутия обладает крупнейшими месторождениями газа и нефти. Сейчас в республике для работы крупных нефтегазодобывающих компаний действует 11 нефтегазоносных провинций.