На встрече с правозащитницей Людмилой Алексеевой президент России Владимир Путин не исключил, что может помиловать экс-сенатора Игоря Изместьева. Эту информацию подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, президент сказал, что это возможно и что на это потребуется время», — сказал агентству официальный представитель Кремля.

В четверг Владимир Путин приехал к Людмиле Алексеевой в ее квартиру на Старом Арбате, чтобы поздравить правозащитницу с юбилеем. Председателю Московской Хельсинкской группы (МХГ) исполнилось 90 лет. «Благодарю вас за жизнь ради людей», — сказал президент России и подарил юбилярше букет и гравюру с видом Евпатории — ее малой родины. Позднее Алексеева рассказала, что, в свою очередь, попросила Путина помиловать Изместьева.

«Я, говорит, обещаю. Я говорю: «Я знаю, Владимир Владимирович, что когда Вы обещаете, Вы обязательно выполняете». Он сказал: «Да», — передала Алексеева слова главы государства, сообщает «Газета.ру».

Игорь Изместьев представлял в Совете Федерации Башкирию. В 2010 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Бывшего сенатора признали виновным в создании ОПГ и нескольких совершенных в ее составе преступлениях.