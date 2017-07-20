Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал информацию, которую предоставила партия «Яблоко» о якобы гигантских затратах на проведение военной операции России в Сирии.

Конашенков назвал сумму в 140 млрд рублей, которая ранее появилась в СМИ, взятой с «потолка».

«В очередной раз вынуждены разочаровать всех бывших и будущих горе-бухгалтеров и аналитиков военных расходов», –– заявил представитель Минобороны. Он подчеркнул, что все расходы на проведение операции ВКС России в Сирии не превышают сметы Минобороны России на текущие мероприятия боевой и оперативной подготовки, пишет «Интерфакс».

Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что члены партии «Яблоко» выразили предположение, что затраты России на военную операцию в Сирии достигли 140 млрд рублей.