Мощный горячий гейзер забил сегодня на одной из улиц Твери. Это произошло из-за аварии на теплотрассе.

Один из очевидцев рассказал ИА «ТВЕРИГРАД», что сначала он услышал хлопок, а потом увидел фонтан высотой в 3–4 этажа. Струя воды пробила слой асфальта. Крупные куски покрытия разбросаны рядом.

Несколько машин, припаркованных поблизости, получили повреждения. В одной из них выбиты стекла. Пострадавших нет.

Как рассказали в пресс-службе компании «Тверская генарция», причиной ЧП стали испытания гидравлических систем. Трубы не выдержали сильного напора воды.

Авария уже локализована. Место ЧП огорожено, в ближайшее время там будут менять участок теплотрассы. Работы обещают закончить в течение 14 дней.