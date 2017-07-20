Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни примет участие в благотворительном вечере, в ходе которого любой желающий может обнять футболиста и сделать с ним селфи за £500 (свыше 38 тыс. рублей), передает ESPN.

Акцию, которая пройдет в сентябре текущего года, организует агентство A1 Sporting Speakers.

Представитель компании отметил, что у болельщиков «Манчестер Юнайтед» появится возможность поблагодарить футболиста за проведенное в клубе время, а у болельщиков «Эвертона» — поприветствовать игрока, вернувшегося в команду.

Уэйн Руни защищал цвета «Эвертона» с 2002 года. В 2004 году футболист перешел в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатили за игрока около £27 млн.

В составе «Манчестер Юнайтед» Руни стал пятикратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Суперкубка и обладателем Кубка страны. В 2008 году вместе с клубом футболист одержал победу в Лиги чемпионов, в 2017 году — в Лиге Европы.

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