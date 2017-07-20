Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не предоставляла Анатолийскому агентству какие-либо данные о местоположении военных баз и блокпостов США на севере Сирии.

Калын заявил при этом, что никто не станет отрицать роли США в укреплении позиций в Сирии Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой ведет борьбу Анкара. В то же время Турция, по его словам, не намеревается причинять какой-либо вред позициям США.

«У Турции никогда не было намерений подвергать угрозе жизни наших союзников. Мы надеемся на аналогичные действия и от другой стороны», — сказал Калын.

Представитель президента Турции заявил также, что США ведут себя противоречиво, так как сначала объявляют сирийских курдов из «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС) в терроризме, а затем строят для них военные объекты.

Напомним, Анатолийское агентство ранее распространило карту с изображением мест дислокации на севере Сирии военных баз и блокпостов США.