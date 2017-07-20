На Валдае произошло ЧП на воде, во время которого утонул мужчина. 19 июля на озере Валдайское перевернулась лодка, в которой находились четыре человека.

По данным регионального Следственного комитета, трагедии предшествовало распитие спиртных напитков. Сначала женщина и трое мужчин сидели на берегу озера, а затем решили прокатиться на лодке. Об этом информирует «Новгород.ру».

Во время поездки на одном из нетрезвых людей не было спасательного жилета. Он начал раскачивать лодку, в результате чего она перевернулась. Двоим мужчинам и женщине удалось доплыть до берега, а их собутыльник, не надевший жилет, утонул. Погибшему было 29 лет. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.