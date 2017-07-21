Президент Молдавии Игорь Додон не допустит нового военного конфликта в Приднестровье, так как подобный сценарий поставит крест на молдавской государственности. Об этом он заявил «Известиям», добавив, что готов к компромиссам с Тирасполем и намерен решить проблему переговорным путем. По его словам, некоторые внешние силы заинтересованы в разморозке конфликта, однако он как президент не позволит пролиться крови на берегах Днестра.

В последнее время в СМИ, в том числе молдавских, стала появляться информация, что Кишинев готовит силовую интеграцию непризнанной ПМР. Тирасполь опасается, что новые молдавско-украинские блокпосты на границе — первые сигналы о реальных планах Молдавии. Как ранее подчеркнул в интервью «Известиям» президент Приднестровья Вадим Красносельский, мир на Днестре удавалось сохранять 25 лет, и «в результате после окончания боевых действий не погиб ни один человек». Задача номер один, по его словам, — не допустить возобновления конфликта. При этом сейчас в регионе сложилась напряженная ситуация.

Президент Молдавии Игорь Додон призвал не обращать внимания на сообщения о якобы агрессивных планах Кишинева и заявил, что не допустит новой войны.

— Силового варианта для Приднестровья быть не должно. Я считаю, что проблему нужно решать только путем переговоров, а нам необходимо идти навстречу друг другу. Есть, конечно, у нас «горячие головы», но их очень мало. Допускаю, их подталкивает кто-то с Запада, чтобы здесь появилась еще одна горячая точка. Я всегда был и буду категорически против подобного сценария. Силовой вариант будет означать потерю государственности Молдовы. Мы видим, чем это обернулось для других стран. Мы готовы идти на компромиссы, чтобы объединить страну. Это признают все наши партнеры и на Западе, и на Востоке, — заявил «Известиям» Игорь Додон.

В Тирасполе после избрания Игоря Додона приветствовали миролюбивую риторику из Кишинева, однако руководство ПМР всегда подчеркивало, что судить надо по делам. В итоге возник парадокс: Молдавия за долгие годы впервые выбрала настроенного на компромисс и не антироссийского лидера, а ситуация вокруг конфликтного региона, напротив, ухудшилась.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников объясняет это тем, что президент в Кишиневе до сих пор не пользуется поддержкой правительства и парламента, которые контролируются политиками с противоположными взглядами. Впрочем, по словам депутата, «Додону можно доверять, вне всякого сомнения».

— Он сегодня настроен решать проблемы Молдовы так, как ему доверил народ. Но Приднестровье уже не раз обманывалось, в том числе и миролюбивой риторикой. Самое печальное, что власть в Молдове Игорю Додону полностью не принадлежит. Всем руководят правительство и те политические партии, которые сформировали его. К тому же имеется фактор враждебности со стороны Украины, которая организовала фактическую блокаду Приднестровья. И теперь, так же, как и Молдавия, не пропускает грузы, вводит посты, — сказал «Известиям» Леонид Калашников.

Парламентарий добавил, что за 25 лет Приднестровье фактически сформировалось как государство и научилось обеспечивать свою безопасность, «в том числе при помощи российских миротворцев».