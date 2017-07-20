Указом главы Республики Крым от должности заместителя министра топлива и энергетики освобожден Дмитрий Кадетов. Документ опубликован на официальном портале республиканского правительства.

В указе говорится, что причиной отставки стало истечение срока действия служебного контракта. Он был заключен до 25 июля 2017 года, уточняет ИА «Крыминформ».

Освобождение от должности Кадетова было согласовано с новым министром топлива и энергетики Вадимом Беликом. Ранее «Известия» писали о том, что его назначили руководителем министерства в начале июля, после того как этот пост покинула Светлана Бородулина, вернувшаяся в Москву.