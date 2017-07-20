На Камчатке возбудили дело после гибели людей на свиноферме
СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели работников свинокомплекса «Камчатский» при работе в очистных сооружениях.
Ранее два работника предприятия при проведении работ по обслуживанию канализационно-насосной станции свинокомплекса отравились парами метана.
По версии следствия, находясь в помещении канализационно-насосной станции сотрудники не надели средства индивидуальной защиты и скончались от недостатка кислорода.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).