СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели работников свинокомплекса «Камчатский» при работе в очистных сооружениях.

Ранее два работника предприятия при проведении работ по обслуживанию канализационно-насосной станции свинокомплекса отравились парами метана.

По версии следствия, находясь в помещении канализационно-насосной станции сотрудники не надели средства индивидуальной защиты и скончались от недостатка кислорода.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).