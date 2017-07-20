Крупные американские компании недовольны законопроектом о введении новых антироссийских санкций и требуют внести в него изменения, защищающие их бизнес-интересы.

В числе тех, кто косвенно поддержал таким образом Россию, оказались аэрокосмический гигант Boeing, автопроизводитель Ford, энергетические компании BP, Exxon и General Electric, игроки международного банковского рынка Mastercard, Visa и Citigroup, а также компании Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar и Cummins.

Как утверждают источники в американском конгрессе, руководство этих компаний усматривает в проекте новых антироссийских санкций угрозу национальному бизнесу. Полностью отказываться от введения ограничительных мер бизнесмены не призывают, но рассчитывают, что законодатели учтут их интересы при работе над документом.

Скорее всего, именно так и произойдет: уже сейчас проходят встречи конгрессменов с представителями большого бизнеса, торговых ассоциаций и лоббистских фирм.

Напомним, законопроект о новых санкциях (под них вместе с Россией попадает Иран) спровоцировал в Вашингтоне серьезный скандал. В ходе работы над ним была нарушена стандартная процедура, согласно которой палаты конгресса рассматривают документ поочередно в порядке возрастания полномочий (то есть сначала палата представителей, а затем сенат). Сейчас же обсуждение шло наоборот, и внесение поправок в законопроект тормозится из-за неспособности конгрессменов прийти к компромиссу с коллегами из «соседней» палаты.

Кроме того, в законопроекте прописано лишение президента США права единолично отменять санкции, и в Белом доме этот пункт не без оснований восприняли как посягательство на полномочия главы государства.