С 2018 года российским банкам, управляющим и страховым компаниям, инвестфондам могут вменить в обязанность передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о счетах иностранных клиентов. Российские налоговики будут делиться информацией с зарубежными коллегами. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. С 2021 года компании будут наказывать за уклонение от передачи таких данных налоговикам. Размер штрафа — 500 тыс. рублей.

На заседании правительства рассмотрен проект изменений в Налоговый кодекс. Законопроект определяет порядок взаимодействия российских и зарубежных госорганов при налоговом мониторинге и совместных налоговых проверках. Регламентируется сбор данных для выполнения многосторонних соглашений об автоматическом обмене финансовой информацией и отчетами в налоговой сфере.

— Мы ведем систематическую работу по деофшоризации экономики, —- отметил Дмитрий Медведев. — Как известно, Россия присоединилась к ряду международных договоров, которые предусматривают автоматический обмен информацией между налоговыми службами разных стран. Речь идет о деятельности международных компаний, о счетах резидентов иностранных государств. Международный информационный обмен — это дорога с двусторонним движением. Если мы хотим получать информацию, чтобы закрыть всякого рода «серые» схемы, мы и сами должны быть готовы делиться информацией.

Финансовые структуры будут отчитываться об инвестиционных доходах клиентов, о продаже акций, процентах по вкладам, облигациям, договорам накопительного страхования, платежам и остаткам на счетах. Потребуется выяснять, кто является бенефициаром счета (или, например, акций), и передавать эти данные ФНС. Делать это нужно будет раз в год.

С 2021 года налогоплательщики — участники международной группы компаний должны будут уведомить об этом налоговую службу, а также предоставить связанные с этой деятельностью сведения. В противном случае нарушитель будет оштрафован на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

— Для нас этот механизм новый. Бизнесу и налоговикам потребуется время, чтобы в полной мере к нему адаптироваться. В первое время могут быть неточности, технические сбои и просто ошибки. Поэтому предлагается в первые три года освободить налогоплательщиков от ответственности за такие нарушения, — добавил премьер-министр.

Организации финансового рынка (банки, инвестиционные фонды и т.д.) будут обязаны информировать налоговые органы о клиентах — иностранных резидентах. Здесь штраф за нарушение еще значительнее — 500 тыс. рублей.

Заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС и член экспертной группы Счетной палаты Алла Дворецкая считает законопроект своевременным.

— По всей видимости, накопилась критическая масса данных об уходе от налогов со стороны иностранных клиентов. Правительство пытается раскрыть «серые» схемы, которые используются для таких целей, — отметила Алла Дворецкая. — Иногда средства, которые были выведены из России по офшорным схемам, потом возвращаются сюда же и вкладываются в ценные бумаги или переводятся на депозиты российских банков.

По информации правительства, принятие законопроекта обеспечит выполнение Россией обязательств по международному автоматическому обмену информацией о финансовых счетах и документацией по международным группам компаний. Это необходимо для противодействия уклонению от уплаты налогов.