С амурского космодрома Восточный до конца года запустят около 40 малых спутников. Запуски находятся в планах компании «Главкосмос».

Запуски будут осуществляться в дух миссиях. Во всех присутствуют коммерческие заказчики. Как сообщает ИА «Амур.инфо», таким образом с космодрома Восточный всего в течение года запустят около 100 спутников.

Сейчас на космодроме планируется активное развитие комплекса для ракет сверхтяжелого класса. Задача направлена на возможность лунных миссий, реализация которых планируется с 2030 года.