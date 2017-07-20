Про Кольскую сверхглубокую скважину снимут фильм ужасов. Картина будет называться «Кольская сверхглубокая». Над ее созданием работает режиссер Роман Каримов. Сам он считает, что под землей — тот же космос, только темнее и страшнее.

Пока не сообщается, по какому сценарию будет снят фильм и когда планируется его выход на экраны.

Как напоминает ИА FlashNord, скважина была заложена в 1970 году в честь столетия Владимира Ленина. В прошлом месяце она побила рекорд по глубине (9583 м), который ранее принадлежал скважине Берта-Роджерс в Оклахоме.

Ранее на ней работали 16 исследовательских лабораторий, которые курировал лично министр геологии СССР.

Несколько раз — в 1983 и 1990 годах — бурение шахты продолжали. Но всякий раз, когда глубина скважины преодолевала отметку в 12 тыс. м, происходила авария.

По одной из легенд, на глубине в 12 тыс. м микрофоны ученых записали стоны и крики. По другой — каждый пробуренный километр знаменовался катастрофой и, в частности, аварией на Чернобыльской АЭС.