Фильм ужасов снимут про Кольскую сверхглубокую скважину
Про Кольскую сверхглубокую скважину снимут фильм ужасов. Картина будет называться «Кольская сверхглубокая». Над ее созданием работает режиссер Роман Каримов. Сам он считает, что под землей — тот же космос, только темнее и страшнее.
Пока не сообщается, по какому сценарию будет снят фильм и когда планируется его выход на экраны.
Как напоминает ИА FlashNord, скважина была заложена в 1970 году в честь столетия Владимира Ленина. В прошлом месяце она побила рекорд по глубине (9583 м), который ранее принадлежал скважине Берта-Роджерс в Оклахоме.
Ранее на ней работали 16 исследовательских лабораторий, которые курировал лично министр геологии СССР.
Несколько раз — в 1983 и 1990 годах — бурение шахты продолжали. Но всякий раз, когда глубина скважины преодолевала отметку в 12 тыс. м, происходила авария.
По одной из легенд, на глубине в 12 тыс. м микрофоны ученых записали стоны и крики. По другой — каждый пробуренный километр знаменовался катастрофой и, в частности, аварией на Чернобыльской АЭС.