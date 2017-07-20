Самую популярную песню в мире Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси и певца Дэдди Янки запретили власти Малайзии. Об этом сообщил министр связи страны Салеха Саида Керуака.

По словам главы ведомства, поводом для запрета стали жалобы граждан на непристойный текст песни, передает AP. При этом Керуак не стал уточнять, какие именно слова возмутили малайзийцев.

Власти страны запретили исполнение песни на государственном радио и телевидении. Кроме того министр связи призвал частные радиостанции «из уважения к местной культуре» отказаться от проигрывания музыкального хита в эфире.

Луис Фонси в песне поет о девушке, к которой испытывает влечение. Об этом он признается в достаточно откровенных выражениях, пишет Утро.ru.

Напомним, в январе 2017 года песня Despacito завоевала топ латинских хит-парадов. К настоящему времени она набрала уже 4,6 млрд прослушиваний. Весной обновленную версию песни записал канадский исполнитель Джастин Бибер.