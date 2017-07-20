В провинции Хубэй (Центральный Китай) произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели четырех человек. Также в результате ДТП получили травмы 11 пассажиров транспортных средств.

Авария произошла на скоростной автомагистрали, когда пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в районе поселка Сяохэ. Причины происшествия пока установить не удалось, пишет ТАСС.

Пострадавшие госпитализированы в больницу, состояние некоторых из них медики оценивают как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.