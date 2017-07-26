Отечественные духовые оркестры, прежде всего в регионах, — под угрозой. Директора музыкальных училищ бьют тревогу: по итогам приемных экзаменов в музыкальные училища страны стал очевиден дефицит студентов-исполнителей на медных духовых инструментах.

Так, в одном из старейших музыкальных училищ России — Ярославском — на семь мест было лишь пять заявлений. В Череповце на четыре бюджетных места пришло четыре человека. Недостаток желающих учиться играть на трубах, тромбонах и тубах ощущается и во многих других городах страны.

Как рассказали «Известиям» в Ярославском музыкальном училище имени Л.В. Собинова, чтобы совсем не остаться без духовиков, на обучение готовы брать даже ребят, не имеющих начальной музыкальной подготовки.

— На такие меры преподаватели идут, чтобы вырастить музыкальные кадры, необходимые области, — сообщила и. о. директора училища Светлана Шубина.

Директор Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел имени В.В. Верещагина Светлана Боброва борется не только за каждого абитуриента, но и старается сделать так, чтобы выпускники остались работать в Череповце. Нет студентов — не пополняется и педагогический состав школ. Закрываются отделения — и уже студентов брать неоткуда. Замкнутый круг. В столичных учебных заведениях по-прежнему есть конкурс почти на все специальности, а в регионах — острый дефицит.

— В Российскую академию музыки имени Гнесиных в этот прием на 11 бюджетных мест было подано 27 заявлений, — рассказал «Известиям» проректор академии Александр Базиков. — Но о больших проблемах в региональных учебных заведениях мы знаем. А началось всё в 1990-е. В то время вслед за промышленностью рушилась и культура. Закрывались дома культуры, заводские и фабричные клубы, на базе которых существовали любительские духовые оркестры. Раньше без них не обходился ни один праздник.

Сейчас Министерство культуры пытается решить проблему с помощью целевой подготовки музыкантов. По словам Александра Базикова, студенты, приехавшие учиться на целевые бюджетные места по этой программе, обязаны вернуться в регион на работу. В противном случае им придется вернуть средства, затраченные регионом на обучение. Но пока это единичные примеры, потому что в региональных училищах и так недобор на бюджетные места — безо всяких условий.

— С медными духовыми ситуация реально хуже, чем с деревянными. И хотя есть некоторые относительно благополучные «островки», этого недостаточно, — уверен художественный руководитель ансамбля духовых инструментов «Дух ветра», гобоист Филипп Нодель. — Необходимо создавать условия для молодых специалистов в регионах, чтобы они ехали работать в провинцию в оркестры и начинали преподавать в школах и училищах. У нас же сейчас больше половины студентов в Московской консерватории — иногородние, и зачастую им просто некуда возвращаться после окончания вуза, поэтому они цепляются за Москву, и лишь некоторые решаются на переезд в новый город.

Еще одним шагом, призванным способствовать развитию духовых оркестров уже на федеральном уровне, стало появление в октябре 2016 года Всероссийского духового общества (по аналогии с Хоровым обществом).

— Идея создания Духового общества принадлежит покойному главе ансамбля имени Александрова Валерию Халилову и вице-премьеру правительства Ольге Голодец, — рассказал «Известиям» и. о. президента Духового общества Михаил Брызгалов. — Чтобы привлечь внимание к проблеме исполнительства на духовых инструментах, на первое учредительное собрание были приглашены вице-губернаторы всех российских регионов. В настоящее время Духовое общество имеет более 40 региональных представительств.