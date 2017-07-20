США направили РФ запрос по проблеме кибервмешательства за неделю до выборов президента, и российская сторона дала ответ на следующий день, сообщает «РИА Новости».

По словам спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских, вопрос был закрыт в январе 2017 года еще до инаугурации Дональда Трампа.

«За неделю до, собственно, выборов США, наконец, сподобились задать нам вопрос о хакерах, на следующий день им был дан ответ предварительный. А в январе — еще Обама был у власти, до инаугурации мы им дали развернутый ответ. И все, они замолчали», — заявил Крутских.