МИД России продолжит защищать права и интересы Александра Лапшина, приговоренного азербайджанским судом к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и печати внешнеполитического ведомства.

«Продолжим работу по защите законных прав и интересов российского гражданина с учетом состоявшегося приговора суда. Представители посольства России в Азербайджане поддерживают контакты с Лапшиным и его адвокатом», — говорится в заявлении МИД.

Ранее адвокат россиянина Эдуард Чернин заявил, что его подзащитный может быть экстрадирован из Азербайджана для отбывания наказания. При этом отметил, Лапшин может быть вывезен в Россию, Украину или Израиль, поскольку имеет гражданство этих стран.

В четверг Лапшин в своем последнем слове не признал в вину в нарушении азербайджанских законов о границе и о паспортном режиме. Вместе с тем он принес извинения за посещение непризнанного Нагорного Карабаха без согласования c Баку.

В конце прошлого года Лапшин по запросу Азербайджана был задержан в Белоруссии и затем экстрадирован в закавказскую республику. Москва выразила разочарование этим решением Минска.