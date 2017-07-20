Арбитражный суд Республики Башкортостан отложил до 8 августа рассмотрение дела по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд рублей.

Об этом решении сообщила судья Ирина Нурисламова агентству ТАСС.

Заседание состоится 8 августа в 14:10 по местному времени (12:10 по Москве). По словам Нурисламовой, они два дня трудились над вынесением окончательного решения по данному делу, но сделать это а такие короткие сроки «физически не удалось».