Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева рассказала, что в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным попросила его помиловать экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

«Я президенту сказала: «Это не подарок, это просьба. Сделайте доброе дело — помилуйте Игоря Изместьева. Это милосердие», — приводит слова старейшей правозащитницы России «Интерфакс».

По словам Алексеевой, президент пообещал выполнить ее просьбу.

Владимир Путин в четверг, 20 июля, навестил Людмилу Алексееву и поздравил с 90-летием.

Глава государства подарил правозащитнице букет цветов, гравюры с видом на ее родной город Евпаторию и декоративную тарелку ручной работы с петербургского фарфорового завода с изображением ее альма-матер — МГУ им. Ломоносова.

Игорь Изместьев был задержан в середине января 2007 года. Он обвинялся в организации убийств, терроризме и даче взятки. В декабре 2010 года экс-сенатор был приговорен к пожизненному заключению.