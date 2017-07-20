Летняя ягода: сбор клубники под Москвой
Каждый год совхоз имени Ленина приглашает желающих помочь со сбором урожая
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Каждый год совхоз имени Ленина приглашает добровольцев, готовых помочь со сбором урожая
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
За помощь волонтеры получают «плату» — 10% от веса собранных ими ягод
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Собранная клубника фасуется в ящики уже на поле
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Из года в год в совхозе действует один и тот же строгий распорядок для желающих принять участие в сборе: специальные автобусы забирают их в Москве рано утром, около 6 или 7 часов
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Павел Грудинин — директор совхоза имени Ленина
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Лукошко только что сорванной ягоды: на самом деле это земляника садовая, однако большинство покупателей называют ее клубникой
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
На сбор добровольцам отводится около шести часов
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
После этого каждый взвешивает собранный им урожай прямо на поле
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Собранные ягоды можно купить в специальных торговых киосках совхоза, а также с машин предприятия
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Клубнику готовят к продаже на складе совхоза
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Организаторы говорят, что помощь в сборе клубники — не самое легкое дело, однако год от года желающих не становится меньше
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