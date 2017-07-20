В Калининграде обнаружен подземный квартал Кенигсберга. Его нашли во время археологических раскопок в районе Нижнего озера.

На территории квартала специалисты рассчитывают найти изделия ремесленников XVI века. Дело в том, рассказали в группе археологов, что в это время территорию начали заселять ремесленники из Европы. В частности, неподалеку шла французская улица Кенигсберга.

Сейчас ученые исследуют слои прошлого и позапрошлого веков. Во время Великой Отечественной войны этот район сильно пострадал, дома сравняли с землей и засыпали песком. Но археологи намерены продолжать раскопки.

Как напоминает «Клопс.Ru», на территории Калининграда раскопки ведутся постоянно. В частности, около 6 мес. назад завершились работы в районе бывшего Королевского замка. Там были обнаружены следы прусского поселения доорденского периода.

В мае в бывшем кенигсбергском районе Россгартен археологи нашли печной изразец рода князей Радзивиллов.