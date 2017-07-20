Судя по данным торгов, мировые цены на нефть продолжают демонстрировать тенденцию к росту: в частности, впервые с 7 июня нефть марки Brent стоит дороже $50 за баррель (50,01$), а это психологическая ценовая отметка.

Вокруг нее стоимость Brent на торгах и колеблется в последние часы. По состоянию на 14.56 мск сентябрьские фьючерсы на нее подорожали до $49,98 за баррель (прирост на 0,56%), то есть ушли ниже психологической отметки. Однако до конца дня 50-долларовый барьер может быть вновь преодолен.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI при этом выросли в цене на 0,49%, подорожав до $47,55 за баррель.

Напомним, как сообщали «Известия», накануне черное золото демонстрировало падение в цене из-за обнародования данных по объему его запасов в США, которые за неделю увеличились на 1,628 млн баррелей при одновременном сокращении запасов бензина на 5,448 млн баррелей.