Менее 1% из 40% нуждающихся в обезболивании получают его в отделениях милосердия психоневрологических интернатов, заявила член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, президент благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер.

Она рассказала в ходе круглого стола, посвященного соблюдению прав человека в ПНИ, что паллиативная помощь должна оказываться людям, проживающим в психоневрологических интернатах, так как это является реализацией из прав по здоровью.

Федермессер сообщила, что в данный момент порядка 30% человек в ПНИ находятся в отделениях милосердия, там содержится четвертая группа ухода, первая и вторые группы инвалидности. По ее словам, около 80% находящихся в этих отделениях людей являются лежачими. В этих отделениях большой процент смертности, что роднит их с отделениями паллиативной помощи хосписов.

«Если взять формулы расчета ВОЗ... какой процент этих людей (с учетом заболеваний) нуждается в обезболивающей терапии, цифры впечатляющие — более 40%, и открытые данные, которыми делится Москва, — менее 1% получают обезболивающее», — сказала Федермессер.

Она назвала данную ситуацию «феерической жестокостью». По ее словам, обеспечение обезболиванием является простой задачей, так как аптеки ПНИ оборудованы всем необходимым для хранения этих препаратов.

Федермессер заявила, что персонал ПНИ не обучен распознавать болевой синдром, паллиативная помощь в отделениях милосердия также не оказывается.