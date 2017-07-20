Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск на основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова за незаконные покупки акций «Газпрома».

Об этом рассказал ТАСС адвокат Браудера Александр Антипов. По его словам, в ближайшее время дело будет передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Браудер обвиняется в неуплате налогов и дальнейшем банкротстве нескольких ООО.

Адвокат Браудера отметил, что окончательная сумма ущерба составляет 3,5 млрд рублей, судебный процесс по этому делу пройдет в заочной форме.

Махинации по незаконной покупке акций «Газпрома» и другие действия злоумышленников относятся к 1996 году. Партнеру Браудера Черкасову предъявлено обвинение в соучастии в преступных действиях.