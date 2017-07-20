Бывшая мастер участка признана виновной по делу о взрыве на Тамбовском пороховом заводе, где погибли 5 человек.

Как сообщает региональное управление СК РФ, она приговорена к 5 годам лишения свободы условно.

Взрыв на заводе произошел в марте 2016 года.

По версии следствия, мастер допустила к работе стажера на котором была одежда, содержавшая синтетические волокна, в которой скопилось статическое электричество.

В результате разряд привел к воспламенению и взрыву продукции, погибли пять рабочих.