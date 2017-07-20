На строительной площадке в центре Петрозаводска обрушились строительные леса. Эту информацию подтвердили в МЧС Карелии, не сообщив подробности.

Известно лишь, что инцидент произошел на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина примерно в 8:30. Обошлось без пострадавших.

Как уточняет ИА «Карелinform», в этом месте идет строительство многоквартирного дома. Что стало причиной обрушения конструкции, пока неизвестно.

Сейчас движение транспорта в этом районе затруднено, несмотря на то что за пределы огороженной территории леса не вылетали. Спасатели и строители пытаются снять оставшиеся висящие конструкции, чтобы не произошло дальнейшего обрушения.