В грядущую пятницу, 21 июля, в российской столице ожидаются сильный ветер и гроза. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр на сайте организации.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеорологов.

Ранее сообщалось, что до конца июля погода в столице будет теплой и неустойчивой. Воздух днем будет прогреваться до 19–24 градусов, ночью опускаться до 10–15 градусов.

Жара в Москву придет, возможно, в августе.