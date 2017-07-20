В районе Кандалан округа Шах Вали Кот афганской провинции Кандагар на юге страны произошло нападение боевиков запрещенной в РФ радикальной группировки «Талибан» на контрольно-пропускные пункты государственных сил безопасности.

По предварительным данным, жертвами атаки стали по меньшей мере 16 афганских силовиков — десять военных и шестеро полицейских. Еще семь сотрудников полиции получили ранения, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение агентства «Синьхуа».

Местный чиновник уточнил, что талибы атаковали КПП примерно в 02.00 и при столкновении с силовиками тоже понесли потери — однако неизвестно, какие именно.

Информацию о нападении подтвердил представитель департамента полиции провинции Кандагар Зия Дурани. По его словам, факт причастности «Талибана» к атаке не вызывает сомнений, в настоящее время ведется расследование для установления подробной картины событий. Сообщить какие-либо детали инцидента чиновник отказался, сославшись на интересы следствия.

СМИ отмечают, что в последнее время ситуация в Афганистане накалилась, поскольку талибы, ранее уже захватившие значительную часть сельскохозяйственных районов страны, пошли в наступление на крупные города. Кроме того, на афганской территории усиливается влияние запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».