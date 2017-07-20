На заседании совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) объявлено, что банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне.

Совет управляющих также решил сохранить маржинальную ставку на уровне 0,25%. Ставка по депозитам также осталась на уровне -0,4%.

Совет напомнил, что объем ежемесячного выкупа активов сроком до декабря 2017 года составит €60 млрд.

Европейский регулятор также сообщил, что в случае необходимости программа может быть продлена при изменении объема выкупаемых активов.