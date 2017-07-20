Евросоюз не будет запрещать рецепт приготовления картошки фри. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Еврокомиссии.

Ранее этот бельгийский рецепт приготовления картофеля оказался под угрозой запрета из-за планов исполнительной коллегии ЕС внести канцерогенное вещество, образующееся в приготовленной на гриле, жареной или запеченной пище, — акриламид — в список токсичных веществ.

«Снижение уровня акриламида, о чем договорились в среду страны — члены ЕС, не предусматривает требование предварительной бланшировки картофеля, что изменило бы бельгийский рецепт его приготовления», — цитирует «РИА Новости» представителя пресс-службы ЕК.

В Канаде акриламид внесен в список токсичных веществ, а в Соединенных Штатах пищевым предприятиям предписано снижать содержание этого канцерогена в продукции.

Бисквиты, картофель фри, кофе и чипсы содержат канцероген акриламид, сообщило летом 2015 года Европейское агентство продовольственной безопасности.

Однако министр по туризму бельгийской Фландрии Бен Вейтс заявил, что Европа ставит под угрозу бельгийскую культуру приготовления картошки фри в стране — «фрит», и направил письмо на имя еврокомиссара по здравоохранению Витениса Андриукайтиса, в котором призвал не принимать меры, которые будут иметь «значительные и непредвиденные последствия для гастрономического наследия».

Медики доказали, что пищевые канцерогены ведут к ожирению и провоцируют развитие онкологических заболеваний, напоминает Утро.ru.