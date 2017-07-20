Демографическую статистику за первые шесть месяцев этого года представил ЗАГС Архангельска. По этим данным, с начала года в городе появилось на свет 2197 детей. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда родилось 2520 детей.

В тоже время статистики отмечают рост числа зарегистрированных браков. Так, в первом полугодии официально оформили свои отношения 1033 пары. А в 2016 году таких пар было 935, уточняет ресурс News29.ru.

Впрочем, данные по рождаемости в этом году лучше прошлогодних по такому важному показателю, как рождение третьих и последующих детей. Он увеличился на 10%. На 16% снизилась рождаемость у матерей-одиночек.

Выяснилось, что жители Архангельска предпочитают вступать в брак в возрасте от 25 до 34 лет. А самый возрастной брак в этом году был зарегистрирован между 61-летней женщиной и 82-летним мужчиной.