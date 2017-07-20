Девять украинских военнослужащих погибли за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

Четверо служащих ВСУ погибли утром в среду, 19 июля, в районе населенного пункта Красногоровка, один военнослужащий погиб в районе поселка Новгородское. Также, сообщает «Федеральное агентство новостей», один украинский военный погиб в районе Марьинки, три военнослужащих ВСУ погибли в результате подрыва в населенном пункте Новотошковка, еще трое получили ранения.