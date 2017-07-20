20 июля в 10:43 на Михайло-Чесноковской станции в городе Свободном Амурской области женщина погибла, переходя пути перед близко идущим товарным поездом.

По предварительным данным, машинист поезда, приближаясь к пешеходному переходу, по которому переходила пути погибшая, подавал женщине звуковые сигналы. На приближение поезда она не реагировала, тогда машинист применил экстренное торможение. Как сообщает ИА «Амур.инфо», женщину это уже не спасло.

В социальных сетях происшествие активно обсуждается. Некоторые пользователи, хотя, по данным полиции, очевидцев ЧП не было, утверждают, что женщина сама бросилась под поезд, когда он подъехал ближе. Данная информация официально не подтверждена.