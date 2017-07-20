Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового управляющего от России в Международном банке реконструкции (МБРР) и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций (МАГИ).

Им стал глава Минэкономрзавития РФ Максим Орешкин, сменив главу Минфина РФ Антона Силуанова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте портале правовой информации.

Согласно данным того же указа, назначен заместитель управляющего от РФ в МБРР — замминистра финансов Сергей Сторчак.