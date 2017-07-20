Певица Барбара Вельден погибла после удара током на собственном выступлении на юго-западе Франции, сообщили французские СМИ.

По данным радиостанции Europe 1, трагедия произошла на фестивале Leo Ferre, который проводился в церкви Нотр-Дам де Корделье в городе Гурдон (департамент Лот). В какой-то момент выступления 35-летнюю певицу ударило током, она скончалась от остановки сердца. Жандармерия начала расследование инцидента.

«В ближайшие недели мы увидим, потребуется ли переквалификация», — заявила прокуратура, которая определяет, какая неполадка могла вызвать удар током.

Барбара Вельден была одной из перспективных молодых певиц Франции, в 2016 году она получила 1-й приз конкурса молодых талантов на фестивале Жака Бреля, а также награду «открытие эстрады» академии Шарля Кроса. 3 февраля увидел свет первый студийный альбом Вельден.

Фестиваль Leo Ferre должен был завершиться только в пятницу, однако было принято решение прекратить его досрочно из-за произошедшей трагедии.