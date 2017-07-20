Активисты движения «ЯрГражданин» соберутся в центре Ярославля, чтобы привести в порядок памятники архитектуры. Акцию предварительно согласовали с властями.

Всего волонтеры планируют очистить фасады 17 зданий. Некоторые надписи на стенах придется закрашивать. Для этого участники движения тщательно подобрали краску, чтобы попасть в тон основного цвета фасада, пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».

Вместо надписей на фасадах городских домов могут появиться красивые граффити. Ранее с инициативой о преображении улиц обратились к мэру Владимиру Слепцову сами художники. Они предложили нарисовать объемное изображение Ярослава Мудрого на улице Кирова. Теперь им предстоит разработать другие варианты преображения улиц, пешеходных переходов и даже фасадов домов. Власти поддержат работу художников.