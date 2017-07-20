В суд передано дело сотрудника микрофинансовой организации, который похитил у нее 17 млн рублей. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установило следствие, кража денег была совершена в период с декабря 2013 по январь 2014 года. Сотрудник под предлогом возврата денег по договору займа одному из вкладчиков получил доступ к системе «банк-клиент» и перевел деньги знакомому из Петербурга. Тот, получив свой процент от сделки, перевел оставшиеся средства организатору схемы.

Как отмечает ИА «Татар-информ», свою вину оба обвиняемых не признали. Однако один из них частично возместил ущерб в размере 160 тыс. рублей.

До суда житель Казани будет находиться в СИЗО. С его знакомого в Петербурге взята подписка о невыезде.