Полиция заставила снять футболки с красными пятиконечными звездами и надписями СССР представителей тренерского штаба сборной России по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

По словам собеседников «РИА Новости», служители правопорядка сослались на то, что советские звезды приравнены в Венгрии к фашисткой символике и запрещены законом.

Сотрудник службы безопасности принес свои извинения россиянам. Однако нарушителям могут грозить штрафы, лишение аккредитации и даже высылка из страны.