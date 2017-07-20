Полиция Украины назвала имя убитого в Киеве гражданина России. По данным местных СМИ, его звали Асиф Мамедов. В стране он мог скрываться от российского правосудия, поскольку в РФ подозревался в убийстве. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

В российском розыске Мамедов находился с 2015 года по подозрению в убийстве делового партнера в 2014 году. По данным BFM.RU, россиянин был расстрелян в среду вечером, 19 июля, на парковке торгового центра у метро «Черниговская» в украинской столице. Нападавшие расстреляли жертву из автомата и скрылись, бросив оружие на месте преступления. Возбуждено уголовное дело, рассматриваются все версии и мотивы преступления.