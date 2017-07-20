Полузащитник сборной Польши Мацей Рыбус возвращается в РФПЛ. Футболист подписал трехлетний контракт с московским «Локомотивом», сообщает пресс-служба «железнодорожников».

В ближайшее время Рыбус присоединится к команде. Он будет выступать под 31-м номером.

Трансфер польского полузащитника обошелся московскому клубу в 1,75 млн евро, уточняет «Газета.ру».

«Что сказать — я счастлив. «Локо» — это просто круто. Впереди участие в трех турнирах. Будет сложно, но очень интересно. И мне очень хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и Европе», — заявил футболист.

Мацей Рыбус зимой 2012 года подписал контракт с «Тереком». В составе грозненского клуба полузащитник провел 109 матчей и забил 18 мячей. Летом 2016 года Рыбус покинул «Терек». В минувшем сезоне польский футболист защищал цвета «Лиона».

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