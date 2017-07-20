В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о поданном в Госдепартамент США запросе на разъяснения в связи с продлением заключения гражданину РФ Виктору Буту, отбывающему 25-летний срок в американской тюрьме за попытку незаконной продажи оружия.

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин заявил, что обращение с запросом, адресованным «американским официальным лицам», уже передано.

Меры, принятые руководством тюрьмы в отношении Бута, российский дипломат назвал «наказанием за некое нарушение тюремного режима», тем самым дав понять, что выводы администрации пенитенциарного учреждения не представляются достаточно ясными и обоснованными.

Как вчера сообщали «Известия», причиной наказания (речь идет о добавлении 40 дней к сроку лишения свободы) стало выращивание чайного гриба в тюремной камере. Этот гриб используется для приготовления напитка, который при регулярном употреблении приносит пользу пищеварению. Виктор Бут, по его собственным заверениям, изготавливал этот напиток именно для решения проблем с желудком — но продуктом чайного гриба охотно угощались другие заключенные и даже надзиратели.

Жена заключенного Алла Бут отметила, что аналогичная история произошла в прошлом году, причем с повторением до деталей. Тогда, по ее словам, в тюрьму (причем тогда Виктор отбывал наказание в другом месте) пришла некая комиссия с прибором, используемым для определения состава жидкости, и обвинила Бута в производстве алкоголя в тюремных стенах.

Алла Бут напомнила, что напиток из чайного гриба, как и любой другой продукт брожения, включая квас, содержит мизерное количество спирта — долю процента. Тем не менее формально россиянину предъявили обвинение в производстве алкогольного напитка, а это уголовное дело.

Впоследствии объяснения Бута по поводу специфики чайного гриба были приняты, и все наложенные на него взыскания отменили.

Кроме того, в настоящее время решается вопрос о наказании россиянина за интервью, которое он дал по телефону корреспонденту телеканала RT.