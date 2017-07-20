Между селами Корсаковка и Кроуновка Уссурийского городского округа из-за резкого поднятия уровня воды в реке в результате затянувшихся дождей размыло временную переправу. Сейчас местных жителей перевозят на лодках, а службы муниципалитета находятся в состоянии повышенной готовности.

Повышенная готовность всех служб Уссурийского городского округа введена с 16:00 20 июля по местному времени. Уровень рек поднялся от 0,5 м до 1,5 м. В ночь на 21 июля ожидаются ливневые дожди с грозами и сильным ветром, сообщает ИА PrimaMedia.

В села завезли продукты питания и медикаменты, организована техника для доставки питьевой воды. Специалисты ожидают новый уровень подъема воды до 1,2 м. Также возможен выход рек из берегов. Жителям настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов в период действия предупреждения.